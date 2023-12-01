Путин провел ротацию членов СПЧ

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе. Об этом сказано в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля в пятницу, 1 декабря.

Из состава СПЧ также были исключены Александр Мукомолов, Леонид Никитинский и Мара Полякова. Кроме того, указом отмечается, что из состава органа убрано имя Евгения Ясина, который скончался 25 сентября.

Из указа следует, что новыми членами СПЧ станут Юлиа Назарова, Игорь Новиков, Александр Ионов, Сергей Соловьев и Элина Сидоренко.

Ранее, 25 сентября, ушел из жизни бывший министр экономики Евгений Ясин. Об этом сообщил писатель Александр Архангельский. Причины его смерти не уточняются.

Перед этим, 15 мая, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил «Известиям», что Россия нуждается в изменении подхода к правам человека. По его словам, всеобщая декларация прав человека, разработанная на Западе, содержит в себе идеологию автономного, то есть не встроенного в социум индивида.

Также Фадеев предложил ввести в Уголовный кодекс статью о русофобии. Он заявил, что для этого необходимо утвердить критерии оценки русофобии.