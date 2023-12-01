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Кабинет министров Украины назначил Виталия Половенко вторым замглавы МО

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Кабинет министров Украины назначил Виталия Половенко еще одним заместителем министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.

«В команде минобороны полковник Половенко будет сфокусирован на вопросах тылового обеспечения», — говорится в сообщении.

Кандидат военных наук Половенко с 2019 года занимал пост начальника отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Является участников боевых действий.

Отмечается, что к приоритетным направлениям его работы на новой должности также относится разработка и внедрение новых стандартов в системе военных продовольствий.

Первым заместителем главы ведомства является генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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1 декабря власти Украины утвердили кадровые перестановки. Так, помимо замглавы минобороны, правительство назначило нового главу госслужбы специальной связи и защиты информации. Должность занял Юрий Мироненко, который ранее руководил ударной ротой беспилотных летательных аппаратов на запорожском направлении, пишет «РБК-Украина».

В начале сентября Верховная рада отправила в отставку министра обороны Украины Алексея Резникова, который занимал должность с 2021 года. На его место назначили Рустема Умерова.

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