Жена Зеленского заявила о нежелании переизбрания мужа на новый срок

Супруга президента Владимира Зеленского Елена 1 декабря в подкасте издания Economist заявила, что не хочет, чтобы ее муж избирался на следующий срок.

«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», — приводит издание «Страна.ua» ответ первой леди Украины на вопрос о планах на будущее.

Ранее в этот день в рамках интервью Associated Press Зеленский заявил, что считает невозможным проведение президентских выборов на Украине, запланированных на март 2024 года. По его словам, сам он был бы готов провести голосование, однако большинство украинцев сочтут проведение выборов «опасным и бессмысленным» из-за конфликта вокруг.

В конце сентября Зеленская заявила, что сомневается в участии мужа в возможных выборах главы государства в стране в 2024 году. Она указала, что, даже когда супруг баллотировался на первый срок, не полностью поддержала это.

Ранее, 31 августа, Зеленский дал понять, что готов баллотироваться на второй срок, если в стране пройдут выборы в 2024 году. Он сказал, что если конфликт будет продолжаться и будут проводиться выборы, то он «никогда в жизни» не оставит свою страну.

До этого, 29 августа, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что выборы в 2024 году могли бы стать спасением для страны. По его мнению, режим Зеленского несет ответственность за геноцид украинского народа.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года, следующие выборы в стране были намечены на 31 марта 2024 года. Однако из-за введенного на Украине военного положения, согласно законодательству страны, голосование проводиться не может.