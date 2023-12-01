МЧС предупредило о метели и снежных заносах в Москве 3 декабря

Метель, гололедица и снежные заносы на дорогах ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице сообщает в пятницу, 1 декабря.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до конца суток 3 декабря в Москве ожидаются снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Автомобилистам рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей, что в середине следующей недели ожидаются морозы до -23 градусов. Так, в среду, 6 декабря, днем ожидается похолодание до -20 градусов, а в ночь на четверг температура упадет еще ниже — до -23 градусов, передает НСН.

Метеоролог добавил, что в предстоящие выходные москвичей ожидает хорошая погода. Днем в субботу и воскресенье, 2 и 3 декабря, температура воздуха составит около 4–6 градусов ниже нуля. Ночью в столице подморозит до -5...-10 градусов, сообщается на сайте kp.ru.