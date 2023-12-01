Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters сообщило о трудностях ЕС в согласовании программы помощи Киеву
Армия
Четыре флота и Каспийская флотилия вернулись в подчинение главкому ВМФ
Мир
Жена Зеленского заявила о нежелании переизбрания мужа на новый срок
Мир
Заблокированные в Польше украинские водители начали голодовку
Общество
Погоня продавца шаурмы с ножом за мужчиной попала на видео
Политика
Путин исключил Резника и Горгадзе из состава СПЧ
Экономика
Эксперты объяснили рост доллара и спрогнозировали курс американской валюты
Интернет и технологии
Приложение «РЖД пассажирам» удалили из App Store
Мир
Reuters сообщило об увеличении импорта российского ядерного топлива Евросоюзом
Мир
Председатель ОБСЕ назвал исчерпанной дискуссию об исключении РФ
Общество
Завод шампанских вин «Новый Свет» выиграл приз «Вкус качества»
Мир
Bloomberg заявило, что снижение добычи ОПЕК+ не окажет влияния на нефтяные цены
Армия
На службу в ВС РФ с 1 января поступили более 452 тыс. человек
Мир
Вучич допустил визит Лукашенко в Сербию в 2024 году
Общество
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов

На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов

0
Фото: t.me/srochnow
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб Денис Степанов, ставший известным благодаря клипу на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Об этом сообщил глава Республики Коми, в которой жил Степанов, Владимир Уйба.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова и сержанта Руслана Васильевича Рочева, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Денис Владимирович родом из Ухты», — говорится в сообщении губернатора, размещенном в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется, Степанов служил в Вооруженных силах (ВС) РФ в звании помощника гранатометчика стрелкового отделения.

Музыкальный коллектив «Грибы» был основан в Киеве в 2016 году и прекратил существование в конце 2017-го. Клип на песню «Тает лед» к настоящему моменту собрал 268 млн просмотров.

Ранее, в ноябре, стало известно о гибели в зоне СВО соратника националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, Максима Аристархова. Как уточняется, он был осужден в 2022 году на 16 лет лишения свободы, отправился воевать в зону СВО в сентябре текущего года и погиб под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023