На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб Денис Степанов, ставший известным благодаря клипу на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Об этом сообщил глава Республики Коми, в которой жил Степанов, Владимир Уйба.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова и сержанта Руслана Васильевича Рочева, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Денис Владимирович родом из Ухты», — говорится в сообщении губернатора, размещенном в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется, Степанов служил в Вооруженных силах (ВС) РФ в звании помощника гранатометчика стрелкового отделения.

Музыкальный коллектив «Грибы» был основан в Киеве в 2016 году и прекратил существование в конце 2017-го. Клип на песню «Тает лед» к настоящему моменту собрал 268 млн просмотров.

Ранее, в ноябре, стало известно о гибели в зоне СВО соратника националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, Максима Аристархова. Как уточняется, он был осужден в 2022 году на 16 лет лишения свободы, отправился воевать в зону СВО в сентябре текущего года и погиб под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).