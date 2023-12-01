Вучич допустил визит Лукашенко в Сербию в 2024 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет посетить Сербию в 2024 году. Об этом 1 декабря рассказал сербский лидер Александр Вучич.

«Мы говорили о наших двусторонних отношениях. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать визит президента Белоруссии в нашу страну. У нас будут выборы через 15–16 дней, и после этого, уже в 2024 году, надеюсь, мы сможем пригласить его, принять и обсудить все проблемы между нашими странами», — сказал Вучич телеканалу «СТВ».

Лидеры двух государств встретились перед началом Всемирного климатического саммита в Дубае. В ходе переговоров Вучич назвал Белоруссию дружественной для Сербии страной.

Ранее, 18 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел в Пекине встречу на ногах с Вучичем. Он указал на то, что Россия разделяет озабоченность сербского руководства происходящим вокруг страны.