Лукашенко указал на бессмысленность зеленой повестки при мировой конфронтации

Первоначальная причина существующей климатической угрозы заключается в стремлении отдельных стран к военному превосходству, а зеленая повестка в условиях конфронтации в мире бессмысленна, она требует уважения суверенитета стран и безусловной справедливости. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«Климат меняется, и ученые делают самые мрачные прогнозы. То, что мы слышим их и реагируем, весьма прогрессивно, но, чтобы эффективно противостоять угрозе, необходимо честно назвать ее первопричины», — отметил Лукашенко.

Президент заявил, что, прежде всего, причины климатической угрозы — это чувство отсутствия меры, стремление к геополитическому превосходству и военному превосходству тех, кто провоцирует и разжигает очаги войн в разных уголках планеты.

Лукашенко отметил, что Белоруссия оказывает бесценные «экосистемные услуги» континенту, сохраняя естественные болота, леса, являющиеся «легкими Европы».

«Мы развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничение доступа к технологиям. И не только мы», — заявил президент.

Ранее, в июле, президент России Владимир Путин заявил, что западные страны вели недальновидную политику, начав пренебрегать углеводородами, что привело к удорожанию ресурсов. Он напомнил, что в США и еврозоне была проведена колоссальная эмиссия, когда там начали печатать деньги и направлять на то, чтобы скупать продовольствие на мировых рынках. Такие действия привели к росту энергетических ресурсов, что в конечном итоге отразилось на стоимости удобрений, указал президент.