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В Москве запустят экспортный акселератор нового формата

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Фото: РИА Новости/Анна Раткогло
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В столице открылся прием заявок на участие в экспортном акселераторе нового формата Moscow Fast Track.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в рамках обучения предприниматели познакомятся с принципами работы за рубежом, адаптируют свои продукты к внешним рынкам и представят их иностранным партнерам.

Программа рассчитана на представителей четырех отраслей: разработчиков решений для умного города, производителей потребительских товаров повседневного спроса, создателей технологий в сфере образования и медицины.

Заявки принимаются на сайте Московского экспортного центра до 21 декабря. Занятия начнутся в январе следующего года и продлятся 12 недель. Обучение организуют в формате тематических треков.

«Программа поможет столичным компаниям ускорить выход на зарубежные рынки. Город софинансирует 87% стоимости акселератора. Поддержку получит больше 40 предприятий», — отметила Сергунина.

На протяжении всего курса компании смогут консультироваться с менторами. Эксперты также организуют для участников встречи, групповые воркшопы и мастер-классы.

Итоги проекта подведут в апреле следующего года.

По словам Сергуниной, формат акселераторов успешно зарекомендовал себя в качестве инструмента поддержки столичных экспортеров: с 2019 года им воспользовались больше 600 предпринимателей. Выпускники программ нашли торговых партнеров в 68 странах мира. Общая сумма контрактов превысила 3,1 млрд рублей.

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