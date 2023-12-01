Здание больницы в Забайкальске модернизируют под общежитие

В Забайкальске намерены модернизировать под общежитие для врачей и учителей здание больницы. Об этом глава Забайкальского района Александр Мочалов сообщил в эфире Центра управления регионом.

«Мы взяли здание больницы, в котором сделаем общежитие. К нам сейчас готовы приехать на работу, но нужно решить вопрос с жильем. Для этого мы переделываем старое здание больницы под общежитие», — объяснил Мочалов.

По его словам, сейчас Центральная районная больница обеспечена врачами на 21%, средним медперсоналом — на 50%. Ситуация с учителями обстоит лучше, но нехватка кадров всё равно ощущается, пишет ИА ChitaMedia.

Подрядчик уже приступил к модернизации старого здания больницы, проводятся работы по капитальному ремонту. Ожидается, что общежитие появится в августе 2024 года.