СК возбудил дело по факту гибели трех человек при пожаре в Хабаровске
В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в бывшем общежитии. Об этом сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Пожар произошел в ночь на 1 декабря в пятиэтажке на Матвеевском шоссе. После тушения в комнатах обнаружены тела 60-летнего мужчины, 46-летней женщины и еще одного мужчины, личность которого сейчас устанавливается. Именно в комнате последнего был выявлен очаг возгорания. По предварительным данным, он курил и злоупотреблял алкоголем.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия. Все обстоятельства устанавливаются.
Как уточняет ИА AmurMedia, площадь пожара составила 30 кв. м. С помощью спецустройств из здания эвакуировали 10 человек, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Два человека, в том числе ребенок, пострадали от дыма.