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В Казахстане задержали арендатора сгоревшего хостела

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Арендатора хостела в Алма-Ате, где во время пожара погибли 13 человек, задержали. Об этом 1 декабря сообщила генеральная прокуратура Казахстана в Telegram.

«Прокурорами по подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А. В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что по факту пожара в «Алматы Хостел» начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 292 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Оно будет находиться на контроле у генпрокурора республики.

Пожар в хостеле Алма-Аты: погибли двое россиян
Хостел был открыт всего полтора месяца назад и не был оборудован огнетушителями

Пожар в хостеле в Алма-Ате произошел 30 ноября. Площадь возгорания составила около 30 кв. м. С места происшествия были эвакуированы не менее 59 человек, трое из которых госпитализированы. 13 человек погибли.

Глава городской администрации Алма-Аты Ерболат Досаев сообщил, что среди погибших по время ЧП есть россиянин. Затем полиция города указала, что в результате пожара в хостеле погиб второй гражданин России. Дипломаты Генконсульства РФ отметили, что находятся в постоянном контакте с представителями МЧС Республики Казахстан и полицией Алма-Аты и ведут работу по поиску погибших россиян.

В пресс-службе мэрии Алма-Аты добавили, что хостел работал без разрешительных документов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в хостеле Алма-Аты. Он поручил правительству и местной администрации оказать помощь семьям пострадавших.

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