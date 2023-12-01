Избирательный совет Нидерландов подтвердил победу правой «Партии свободы»

Победу на парламентских выборах в Нидерландах одержала крайне правая «Партия свободы». Об этом 1 декабря, в пятницу, сообщается на сайте избирательного совета страны.

Как заявил председатель избирательного совета Вим Кайкен, «Партия свободы», возглавляемая Гретом Вилдерсом, получила 37 из 150 депутатских кресел в парламенте. Таким образом, партия стала крупнейшей в палате представителей Нидерландов.

Левый блок, представленный «Зелеными левыми»/Партией труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест. Народная партия за свободу и демократию (VVD), правящая до прошедших выборов, заняла 24 места, а «Новый общественный договор» (NSC) — 20.

Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. В них участвовали 26 политических партий.

В сообщении на сайте избирательного совета говорится, что из более чем 13,5 млн избирателей, имеющих право голоса, проголосовали 10,4 млн человек. Из 26 партий, принявших участие в выборах, 15 партий получили достаточно голосов для места в парламенте. Процент явки на выборы составил 77,7%.

Как подчеркивает нидерландская газета AD, лидер партии Герт Вилдерс известен своими критическими высказываниями о миграционной политике страны. Таким образом, избиратели отказались от политики последних лет. Политик также высказывается против исламской культуры, выступает за выход Нидерландов из Евросоюза и возврат к национальной валюте. Также Вилдерс не поддерживает санкции в отношении России и критикует поставки оружия на Украину.

«Избиратель высказался: ему надоело. Ему это надоело! И мы собираемся сделать так, чтобы голландец снова стал номером 1», — приводит слова политика AD.

До этого, 1 декабря, Politico сообщила о страхах европейских элит, связанных с победой «Партии свободы». Это увеличивает вероятность дальнейших побед ультраправых политиков в Европе. В части европейских стран, включая Францию и Германию, есть жесткие антимиграционные партии. Есть и более радикальные, чем партия Вилдерса, добавляют в сообщении.

Ранее, 27 ноября, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков рассказал «Известиям» о вероятности того, что Герт Вилдерс станет новым премьер-министром страны. Как подчеркнул эксперт, всё будет зависеть от партии-партнера, с которой будет сотрудничать Вилдерс.