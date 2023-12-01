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Завод шампанских вин «Новый Свет» выиграл приз «Вкус качества»

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Завод шампанских вин «Новый Свет» стал обладателем приза «Вкус качества» на всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России». Об этом 1 декабря рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

«Продукцию наших двух винодельческих предприятий, АО «Завод шампанских вин «Новый Свет» и АО «Солнечная долина», отметили на федеральном уровне. Она попала в золотую сотню лучших товаров России», — рассказал он пресс-службе ведомства.

Всего от Крыма на конкурсе была представлена продукция 17 предприятий, занимающихся в том числе производством сыров, творога, мучных полуфабрикатов, хлебобулочных и колбасных изделий.

Три медали за достижения в области качества получили руководители предприятий «Новатор», «Новый Свет» и «Лингвист». Также 17 специалистам, следящим за качеством продукции на предприятиях, вручили удостоверения и значки «Отличник качества».

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Ранее, 9 ноября, глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая на Российском винодельческом форуме, сообщил, что в прошлом году площадь виноградных насаждений в стране превысила 100 тыс. га, а в этом планируется заложить еще около 5 тыс. га новых виноградников. По его словам, в 2022 году отрасль собрала рекордный урожай винограда — 890 тыс. т, в 2023-м прогнозируется 760 тыс. т.

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