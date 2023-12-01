На службу в ВС РФ с 1 января поступили более 452 тыс. человек
С 1 января по 1 декабря этого года на службу в Вооруженных силах (ВС) России поступили свыше 452 тыс. человек. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками. Мероприятие состоялось во время его поездки в Сибирский федеральный округ.
«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск приняты на военную службу более 452 тыс. человек», — сказал он.
При этом Медведев отметил, что активное поступление на контрактную службу идет из Севастополя, Чечни и Москвы.
Ранее, 15 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном выполнении задачи Минобороны России по набору контрактников на военную службу. По его словам, в Москве контракты подписали уже порядка 47 тыс. человек, в том числе в этом году — больше 22 тыс. человек.
До этого, 9 ноября, Медведев сообщил о 410 тыс. принятых на службу добровольцев. Тогда он заявил, что оттока желающих служить по контракту в стране нет.
26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя темпы приема на военную службу по контракту в России, заявил, что они растут из-за привлекательных финансовых условий.
Ранее, 25 октября, Медведев анонсировал комплекс мер по расширению войск РФ, которые поспособствуют эффективной защите независимости и безопасности страны. Он также сообщил, что с начала января по 25 октября 2023 года на службу в ВС РФ поступили почти 385 тыс. человек.