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Тамбовская область получит 166 млн рублей на здравоохранение

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Российские регионы получат дополнительные 30,5 млрд рублей на поддержку территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства РФ.

Средства будут направлены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В документе говорится, что Тамбовской области выделят 166,5 млн рублей.

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру», эти деньги позволят компенсировать расходы на бесплатную медпомощь и сохранить темп роста зарплат медицинских работников.

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