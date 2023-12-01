Четыре ледовые переправы открыли на трассе А-331 «Вилюй» в Якутии
В Якутии открыли еще четыре ледовые переправы. Все они расположены на федеральной трассе А-331 «Вилюй», сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».
С 1 декабря заработали переправы через реку Вилюй на 660-м км одноименной трассы в селе Верхневилюйск, на 807-м км в селе Кюндядя, на 956-м км в селе Устье и на 1049-м км в селе Крестях. Проезд доступен для машин массой до 4 т, пишет ИА SakhaNews.
По данным республиканского МЧС, всего в Якутии на сегодняшний день действуют 12 ледовых переправ из запланированных 50. Сроки открытия оставшихся 38 будут зависеть от фактического состояния льда и погодных условий.
В ГИМС призывают автомобилистов пользоваться только официально открытыми переправами и соблюдать все требования, отображенные на информационных знаках. За выезд на лед в других местах предусмотрена административная ответственность. Для физлиц размер штрафа составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 1 млн рублей.