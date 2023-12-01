Реклама
Прямой эфир
Мир
Председатель ОБСЕ назвал исчерпанной дискуссию об исключении РФ
Общество
Завод шампанских вин «Новый Свет» выиграл приз «Вкус качества»
Мир
Bloomberg заявило, что снижение добычи ОПЕК+ не окажет влияния на нефтяные цены
Армия
На службу в ВС РФ с 1 января поступили более 452 тыс. человек
Общество
Российские ученые сообщили о начале мощной магнитной бури на Земле
Мир
В Армении отметили невозможность прогресса в переговорах без Азербайджана
Мир
СМИ узнали о задумке США вдвое снизить энергодоходы России к 2030 году
Происшествия
Баллоны с химикатами взорвались при пожаре в Санкт-Петербурге
Общество
Нарышкин заявил о важности исторической памяти в РФ для борьбы с нацизмом
Общество
Более чем 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы назначили аресты и штрафы
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции взять ответственность для урегулирования в Газе
Мир
В Великобритании из-за непогоды произошла задержка поездов
Интернет и технологии
Из App Store удалили приложение каршеринга «Ситидрайв»
Происшествия
Подорвавший ж/д пути под Рязанью мужчина рассказал подробности подготовки теракта
Общество
На саммите BRICS+ Fashion Summit прошел показ дизайнеров из Эфиопии и Индии

«Тест по истории Великой Отечественной войны» — как проходит акция в 2023 году

В России 1 декабря проходит просветительская акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тысячи россиян 1 декабря присоединились к международной акции по проверке знаний на тему истории Великой Отечественной войны. Тестирование, которое проходит при поддержке Российского военно-исторического общества, в 2023 году проводится в девятый раз. «Известия» рассказывают, в чем суть акции и как принять в ней участие.

«Тест по истории Великой Отечественной войны» — суть, вопросы

Акцию каждый год проводят в преддверии двух важных исторических дат — Дня Неизвестного солдата 3 декабря и Дня воинской славы в честь контрнаступления Красной Армии под Москвой 5 декабря. Целями проекта являются привлечение внимания к изучению истории России, оценка уровня исторической грамотности россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, а также противодействие фальсификации исторических фактов.

Региональными координаторами выступают местные молодежные парламенты. Вопросы для тестирования готовит департамент науки и образования Российского военно-исторического общества. Участникам необходимо ответить на 40 вопросов, затрагивающих различные этапы и крупные события Великой Отечественной войны. Для участников из столицы добавлены 10 дополнительных вопросов, посвященных значимым событиями в истории города — Московскому народному ополчению и Битве за Москву.

В 2023 году в рамках тестирования открылось 18 тыс. площадок по всей России. Принять участие можно на одной из очных площадок или в формате онлайн. В том числе, поучаствовать в тестировании очно смогут жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Несломленная: Россия помнит о подвиге Зои Космодемьянской
К столетию со дня рождения народной героини

Акцию проводят в России с 2015 года. В совокупности за все годы участие в проекте приняли свыше 50 млн человек.

«Тест по истории Великой Отечественной войны» — как принять участие

Принять участие в тестировании могут как россияне, так и граждане любой другой страны. При регистрации на портале https://big-history.ru/ нужно указать страну, город, личные данные участника, включая пол и возраст, а также адрес электронной почты. Доступен выбор уровня сложности — базовый для обычных участников и профильный для знатоков. На выполнение заданий дается 40 минут. Каждый вопрос дает один балл.

Акция проводится одним днем 1 декабря. После прохождения тестирования участник получает сертификат.

3 ноября в России прошла другая просветительская акция — Большой этнографический диктант. В тестировании приняли участие сотни тысяч участников из РФ и других стран мира. «Известия» рассказывали о сути тестирования и вопросах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023