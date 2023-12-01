«Тест по истории Великой Отечественной войны» — как проходит акция в 2023 году

Тысячи россиян 1 декабря присоединились к международной акции по проверке знаний на тему истории Великой Отечественной войны. Тестирование, которое проходит при поддержке Российского военно-исторического общества, в 2023 году проводится в девятый раз. «Известия» рассказывают, в чем суть акции и как принять в ней участие.

«Тест по истории Великой Отечественной войны» — суть, вопросы

Акцию каждый год проводят в преддверии двух важных исторических дат — Дня Неизвестного солдата 3 декабря и Дня воинской славы в честь контрнаступления Красной Армии под Москвой 5 декабря. Целями проекта являются привлечение внимания к изучению истории России, оценка уровня исторической грамотности россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, а также противодействие фальсификации исторических фактов.

Региональными координаторами выступают местные молодежные парламенты. Вопросы для тестирования готовит департамент науки и образования Российского военно-исторического общества. Участникам необходимо ответить на 40 вопросов, затрагивающих различные этапы и крупные события Великой Отечественной войны. Для участников из столицы добавлены 10 дополнительных вопросов, посвященных значимым событиями в истории города — Московскому народному ополчению и Битве за Москву.

В 2023 году в рамках тестирования открылось 18 тыс. площадок по всей России. Принять участие можно на одной из очных площадок или в формате онлайн. В том числе, поучаствовать в тестировании очно смогут жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Акцию проводят в России с 2015 года. В совокупности за все годы участие в проекте приняли свыше 50 млн человек.

«Тест по истории Великой Отечественной войны» — как принять участие

Принять участие в тестировании могут как россияне, так и граждане любой другой страны. При регистрации на портале https://big-history.ru/ нужно указать страну, город, личные данные участника, включая пол и возраст, а также адрес электронной почты. Доступен выбор уровня сложности — базовый для обычных участников и профильный для знатоков. На выполнение заданий дается 40 минут. Каждый вопрос дает один балл.

Акция проводится одним днем 1 декабря. После прохождения тестирования участник получает сертификат.

3 ноября в России прошла другая просветительская акция — Большой этнографический диктант. В тестировании приняли участие сотни тысяч участников из РФ и других стран мира. «Известия» рассказывали о сути тестирования и вопросах.