В Армении отметили невозможность прогресса в переговорах без Азербайджана

Отказ Азербайджана участвовать во встречах с Арменией не дает возможности зафиксировать прогресс в переговорах. Об этом 1 декабря заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Пиа Каумой.

В пресс-службе ведомства сообщили, что министр в контексте шагов, направленных на обеспечение стабильности на Южном Кавказе, рассказал о последних происходящих событиях в процессе нормализации отношений с Азербайджаном и представил основные принципы пакета предложений Армении по проекту соглашения по мирному договору.

«Министр Мирзоян отметил, что Азербайджан отказался участвовать в последних встречах на высоком уровне, что позволило бы зафиксировать некоторый прогресс в результате обсуждений», — сообщил МИД Армении.

В своем выступлении 30 ноября на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) Мирзоян еще раз подтвердил, что Армения по-прежнему готова к переговорам.

«Нам нужно, чтобы Азербайджан прекратил отвергать предложения посредников о встрече и окончательной доработке мирного договора. Для достижения этой цели нам нужны искренние усилия всех заинтересованных сторон и, в целом, международного сообщества чтобы перевернуть страницу насилия на Южном Кавказе и укрепить международный правовой порядок», — приводится его речь на сайте ведомства.

Азербайджан не принимал участия в последних встречах с Арменией, которые были организованы на западных площадках. В конце октября президент страны Ильхам Алиев отказался от встреч в Гранаде и в Брюсселе.

Ранее, 22 ноября, Алиев заявил, что для мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. До этого, 21 ноября, Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 ноября сообщал, что две страны смогли договориться об основных принципах мирного договора.

30 ноября МИД Армении также указал, что Армения и Азербайджан договорились интенсифицировать переговоры по делимитации границы. Отмечалось, что договоренность была достигнута по итогам пятой встречи двух комиссий, прошедшей на границе двух стран. На ней стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов.

До этого, 23 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, сторонам осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Они включили в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.