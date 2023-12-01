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Обвиняемых в убийстве на пасеке в Приамурье заключили под стражу

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В Амурской области предъявлено обвинение в двойном убийстве, совершенном на пасеке, 32-летним жителю Хабаровска и жителю Октябрьского района Приамурья. Мужчины заключены под стражу, сообщает региональное СУ СК России.

Тела убитых 65-летнего хозяина пасеки и 66-летнего мужчины были обнаружены 17 ноября в ходе тушения пожара на пасеке недалеко от села Кундур Архаринского округа. 19 ноября в Благовещенске по подозрению в убийстве задержали двух 32-летних мужчин, уточняет ИА PriamurMedia.

В рамках предварительного следствия установлено, что подозреваемые с начала ноября этого года подрабатывали на пасеке. 16 ноября, будучи пьяными, они проникли в дом владельца хозяйства и украли деньги и оружие. Затем они застрелили 66-летнего мужчину, находившегося в жилище, а хозяина пчелофермы избили.

Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия на машине, но водитель не справился с управлением и съехал в овраг. Один из мужчин уехал на попутке в Архару, а второй вернулся в дом работодателя и увидел, что тот еще жив. Он ударил пасечника топором по голове, а затем поджег дом, пишет Амурская служба новостей.

Задержанным предъявлено обвинение по п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц»). Суд избрали в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. У обвиняемых изъято похищенное, а при осмотре местности обнаружено оружие, из которого был застрелен человек. Расследование уголовного дела продолжается.

В ночь на 1 августа в Карелии во время тушения двух горевших деревянных домов были обнаружены тела шести человек. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, по подозрению в преступлении задержаны двое ранее судимых мужчин.

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