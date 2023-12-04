Опыт заработка

В конце ноября Росстат отчитался о годовой инфляции в 7,5%, хотя этот уровень Минэк закладывал в качестве прогноза по итогам всего года, то есть цены растут быстрее ожиданий. При этом потребительская инфляция, как правило, ощущается еще выше официальных уровней. Как защитить от нее свои сбережения?

Первый вариант — это акции. Как правило, именно они считаются классическим инструментом защиты от инфляции. Деньги теряют цену, но бизнес у компании остается прежним. Он просто переоценивается в рублях с учетом роста денежной массы.

В действительности на стоимость активов компании влияет множество факторов — от макроэкономических до результатов финансовой отчетности. Например, ее позиции могут пошатнуться в результате падения курса рубля, возникновения проблем с импортом сырья или рынками сбыта.

Индекс Мосбиржи по большей части отыгрывает инфляцию. Его основу составляют в первую очередь экспортеры. Они, как правило, выигрывают от снижения курса рубля, поэтому одним из вариантов защиты от инфляции может стать покупка акций компаний в сферах нефти, газа, металлургии, которые зависят в основном от внешней ценовой конъюнктуры.

Хуже дела обстоят у акций растущих компаний, в том числе у IT-сегмента. Они, как правило, не платят дивиденды, и инвесторам приходится ориентироваться на будущие денежные потоки. Чем позже компания по ожиданиям рынка начнет выплачивать дивиденды, тем меньше ценятся ее акции. Поэтому в кризисные времена IT-сектор становится менее привлекательным с точки зрения инвестиций по сравнению с добывающим.

Второй вариант — облигации. Если ЦБ повышает ставку, то их доходность тоже подрастает. Однако если бумага покупалась при более мягкой монетарной политике, то ее стоимость будет падать, потому что она приносит меньше купонов.

Сейчас лучше владеть очень короткими облигациями, которые гасятся через квартал или месяц после увеличения ставки. Также интересны долговые бумаги с плавающим купоном, привязанным к ключевой и ставкам денежного рынка, а также первичные размещения облигаций эмитентов хорошего кредитного качества.

Третья возможность для сбережений — наличная валюта. Ее разумно иметь для диверсификации накоплений, но хранить иностранные деньги «под подушкой» нет смысла. Сейчас такой инструмент, как замещенные облигации (бумаги российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций), дают более высокую доходность. Например, есть замещенные бонды с доходностью 7% годовых в валюте и даже выше.

Чтобы их купить, нужно обменять доллары на рубли и положить их на свой брокерский счет. Второй вариант — купить паи ПИФа. В этом случае покупатель получает не только корзину замещенных облигаций, но и профессиональное управление портфелем бумаг. А паи фонда при желании можно погасить, по сути, в любой момент, если речь идет об ОПИФ.

Четвертый вариант — недвижимость. На ней можно заработать, но это низколиквидный инструмент. Квартиру при необходимости сложно выгодно продать, если нет экспертизы в оценке жилплощади. Кроме того, приобретение жилья почти всегда связано с большим количеством дополнительных вложений, в том числе в ремонт и дальнейшее обслуживание (покупка мебели, оплата коммунальных услуг и налогов), да и порог входа в этот вид инвестиций для большинства населения остается достаточно высоким.

Наконец, пятая разновидность вложений, которую мы рассмотрим, — это золото. Из положительных моментов: скорее всего, цена на него в этом году не сильно изменится. Но в 2024-м ожидается большая волатильность на мировых рынках, которая приведет к изменениям цены, в том числе и на драгметаллы.

В любом случае золото вряд ли будет расти в цене по 7% в год и сравняется в доходности с замещенными облигациями. Кроме того, стоит помнить, что с этим активом немало и просто бытовых хлопот: нельзя просто купить слиток и хранить дома. Оно тяжелое, его надо держать в специальной капсуле, иначе оно окисляется. К тому же слитки не приносят своим владельцам дивиденды.

В любом случае лучше всего диверсифицировать свои сбережения, например инвестировать в разные упомянутые варианты.

Автор — управляющий директор по инвестициям УК ПСБ

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