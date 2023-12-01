Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидирован

Пожар на рынке «Садовод» в Москве полностью ликвидирован. Об этом 1 декабря сообщил источник «Известий».

Как уточняется, пожар был локализован и потушен на площади в 600 кв. м.

По данным Telegram-канала «112», один человек, участвовавший в тушении пожара, пострадал, он упал с крыши здания. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 10:38. В пресс-службе Главного управления МЧС России по столице сообщили, что огонь распространился по 19-й и 20-й линиям.

На кадрах, поступивших в распоряжение «Известий», было видно, что территорию рынка заволокло густым серо-черным дымом. Он валил из торгового павильона-ангара. При этом спасатели эвакуировали с рынка людей, всего — 350 человек.

Тушение пожара осложнялось высокой плотной застройкой. В результате загорелись товары в смежных трехуровневых контейнерах. Чтобы не допустить распространения огня, спасатели вынуждены были сделать пожарные разрывы и разобрать конструкции рядом стоящих павильонов, еще не охваченных огнем.

Это уже не первый пожар на рынке в 2023 году. Последний раз пожар на «Садоводе» произошел в середине июня. Огонь охватил несколько павильонов на площади 30 кв. м. До этого в конце мая загорелись три торговых павильона на третьем этаже на площади 50 кв. м. Еще один пожар произошел в ноябре 2022 года. Тогда загорелись два торговых павильона текстильной продукции.

Торговый комплекс «Садовод» находится по адресу: 14-й км МКАД на юго-востоке Москвы. Это один из крупнейших рынков столицы. Он занимает 40 га и включает в себя 9,5 тыс. магазинов. Ежегодно «Садовод» посещают около 36,5 млн покупателей