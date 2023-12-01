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В Великобритании из-за непогоды произошла задержка поездов

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Фото: Global Look Press/Grant Falvey
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Из-за непогоды в графстве Кент на юго-востоке Англии в утренний час пик поезда перестали ходить между станциями «Дувр приори» и «Кентербери ист», что привело к задержкам до 30 минут. Об этом написала The Mirror в пятницу, 1 декабря.

Отмечалось, что один из поездов остановился недалеко от деревни Бекесборн из-за отключения питания от электросети из-за льда на путях. Перебои продолжались как минимум до 10:00 по местному времени (13:00 мск).

Газета уточнила, что на фоне похолодания в Великобритании стали популярнее запросы в интернете по теме «как сохранить тепло в доме». Как указано, за последний год такие запросы выросли на 129%. Данные также показали, что количество запросов «советы в интернете по энергосбережению» выросло на 53% за тот же период времени. Среди самых популярных — «наклеить пищевую пленку на окна» (+321%), «закрывать шторы для сохранения тепла» (+300%) и «сушить одежду на батарее» (+181%).

По данным издания, в некоторых частях Великобритании из-за снега и гололеда отменены занятия в школах. Некоторые учебные заведения подтвердили, что они не будут работать 1 декабря, в то время как другие откроются поздно или закроются рано из-за сложных погодных условий.

Также уточняется, что на восточном побережье Великобритании, от Шотландии до Восточной Англии, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи со снегом и гололедом. Предупреждение о последнем сохраняется в Северной Ирландии и на юго-западе Англии.

Кроме того, газета The Sun отметила, что 1 декабря в некоторых районах страны выпало 5 см снега, а температура воздуха составит до -10 градусов в некоторых районах. Издание указало, что это самое раннее начало зимы на юго-востоке Англии.

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Ранее, 28 ноября, сообщалось, что в районе пролива Дарданеллы в Турции разыгрался сильный шторм, из-за чего движение для транзитных судов пришлось закрыть. Из-за непогоды по указанию администрации порта временно также остановлено паромное сообщение Чанаккале-Килитбахир, Чанаккале-Эджеабат и Лапсеки-Гелиболу. Утром на следующий день пролив был открыт для движения судов.

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