Иномарку расплющило между двумя фурам в Саратовской области

Два грузовика и иномарка столкнулись на трассе в Красноармейском районе Саратовской области, пострадали два человека. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария произошла накануне около 11:40 на 401-м км трассы Сызрань – Саратов – Волгоград. Автомобиль Audi А3 под управлением 41-летнего водителя врезался в фуру DAF с 42-летним мужчиной за рулем. Не среагировав на ДТП, сзади в машины влетел «КамАЗ», которым управлял 46-летний мужчина.

В результате происшествия пострадали водители иномарки и «КамАЗа», пишет ИА «Взгляд-инфо». Мужчин госпитализировали с различными травмами.

Ранее, в ноябре, «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ и аварий с детьми.