Директор рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону рассказал подробности о пожаре

Директор горевшего рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону Шамиль Карабашев рассказал «Известиям» 1 декабря, что не может окончательно подтвердить версию с поджогом. В то же время он отметил, что ему поступали угрозы, однако он не знает, насколько они фейковые.

«У меня на сегодняшний день нет официальной информации от правоохранительных и надзорных органов, чтобы сказать, что у меня было. Сейчас идут следственные действия.<…> Был ли это поджог — не могу сказать. Но по соседству был парень, который охранял, он сказал, что был хлопок», — уточнил Карабашев.

В то же время он подчеркнул, что неизвестно, что именно за хлопок был слышен.

Директор рынка также добавил, что, как ему сообщили правоохранители, аккаунт WhatsApp, с которого ему поступали угрозы, был кем-то взломан.

Рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону загорелся накануне. За несколько часов огонь распространился на площади до 4 тыс. кв. м. В региональном МЧС сообщили, что тушение осложнялось плотной застройкой павильонов. И только утром на следующий день спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Отмечалось, что пострадавших в результате случившегося зафиксировано не было. Причины инцидента устанавливаются.