Георгий Исаакян поздравил Гергиева с назначением гендиректором Большого театра

Назначение дирижера и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева на должность генерального директора Большого театра в Москве — это кардинальное изменение на культурном ландшафте России. Об этом 1 декабря в разговоре с «Известиями» заявил глава Ассоциации музыкальных театров России народный артист РФ Георгий Исаакян.

«Валерию Александровичу, конечно, надо пожелать сил и здоровья, потому что он на себя взвалил титаническую нагрузку. Он, конечно, экстраординарный музыкант и менеджер. Я имел честь с ним работать, знаю, в каком режиме он живет и работает. Но даже для фигуры такого масштаба два главных театра страны — это, конечно, гигантская нагрузка, гигантская ответственность. Дай бог, чтобы хватило сил», — подчеркнул Исаакян.

Он отметил, что с нетерпением будет ждать первых художественных планов.

«Потому что понятно, что Большой и Мариинка живут в разных культурных пространствах, у них разные культурные коды. Притом что это два императорских театра, но они исторически по-разному развивались. И как в таком единоначалии сохранять идентичность каждого из них или, наоборот, сближать? Не знаю, не имел возможности и удовольствия обсуждать это с Гергиевым, но тем не менее понятно, что это — задача задач», — отметил он.

Гергиев был назначен на должность директора Большого театра в Москве 1 декабря постановлением правительства РФ. Он назвал огромной ответственностью этот пост. Гергиев выразил надежду на то, что ближайшие театральные сезоны и годы будут успешными.

«Известия» еще 15 ноября со ссылкой на собственные источники первыми сообщили, что он возглавит московский театр. Отмечалось, что глава Мариинки заменит Владимира Урина, который управлял театром в столице с 2013 года. Также 1 декабря стало известно, что Урин покинул этот пост.

По имеющейся информации, переговоры о кадровых перестановках шли полтора года.

Кроме того, 1 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что Большой и Мариинский театры не будут объединяться, они продолжат работать самостоятельно.