Огромный кабан прогулялся под окнами многоэтажки под Клином

Огромный кабан вышел к людям в селе Спас-Заулок в городском округе Клин Московской области. Дикое животное прогуливалось под окнами многоэтажки, сообщает газета «Серп и Молот» в пятницу, 1 декабря.

Местные жители опубликовали снимки зверя в социальных сетях. Селяне рассказали, что кабан не проявлял агрессию, однако многих напугало появление гостя из леса.

«По нашему селу бегает огромный секач, ходит рядом со школой, не выпускайте детей из дома. Мужчины, встретьте своих жен с работы. Это не шутки», — написала одна их жительниц села.

«Да я вчера чуть в в обморок не упала, вышла в автобуса, иду домой и вижу кабана. Он был позади меня, вдалеке. Было очень жутко. Я остановилась и ждала, когда он уйдет», — рассказала еще одна женщина.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», при встрече с диким животным нужно соблюдать дистанцию и сразу же вызвать спасателей. Не следует пытаться самостоятельно отогнать зверя.