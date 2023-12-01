Суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в Восточной Пруссии

Калининградский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков на территории Восточной Пруссии. Заседание прошло в пятницу, 1 декабря.

«Заявление прокурора Калининградской области удовлетворить <...> Признать военными преступлениями и преступлениями против человечности и геноцидом советского народа деяния фашистских захватчиков на территории Восточной Пруссии», — передает «РИА Новости» слова судьи Елены Чашиной.

Прокуратурой было установлено, что на территории Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их принуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам.

Решение вынесено после рассмотрения архивных документов и материалов уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом (СК) РФ по ст. 357 УК РФ «Геноцид».

Рассмотрение дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны в Калининградском облсуде началось 23 октября. Суд рассматривал преступления, совершенные на территориях, которые в настоящее время входят в Калининградскую область.

В конце сентября Калужский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в регионе в 1941–1943 годах.

Было установлено, что из-за преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории районов, которые входят в состав нынешней Калужской области, пострадало не менее 326 тыс. мирных жителей и военнопленных. Материальный ущерб составил около 13 трлн рублей в пересчете на современные деньги. Общее число жертв с октября 1941 по сентябрь 1943 года превысило 26 тыс. человек, также было полностью уничтожено более 320 населенных пунктов.

Кроме того, нацисты стремились искоренить историческую самоидентичность советского народа. Так, на территории области были повреждены и сожжены памятники русской культуры.