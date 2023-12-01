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В ВОЗ заявили о самом быстром темпе роста ВИЧ в Европе

Клюге: в Европе наблюдается самый быстрый рост заболеваемости ВИЧ
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Фото: ТАСС/Jens Kalaene
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Европа является регионом, где наблюдается самый быстрый рост инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в мире, однако при этом там доступны все инструменты для борьбы с данным заболеванием. Об этом 1 декабря заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«По иронии судьбы, в Европейском регионе ВОЗ наблюдается самый быстрый рост эпидемии ВИЧ в мире — 50% людей получают поздний диагноз. Люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно, и нам не удается охватить их раньше», — говорится в заявлении Клюге.

Он отметил, что данную тенденцию не получается изменить уже 10 лет, в связи с чем в ряде стран Европы неприемлемо высокие показатели смертности.

«Тогда как в других [странах] передача ВИЧ была почти полностью остановлена», — добавил он.

Глава ВОЗ призвал политиков и сектор здравоохранения Евросоюза (ЕС) принимать меры и вовлекать руководство сообществ во все планы и программы по борьбе с ВИЧ.

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До этого, в ноябре 2022 года, сообщалось, что после наплыва украинских беженцев в Польше выросло число людей, которые больны ВИЧ. С конца октября там выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. СМИ отмечали, что такой тревожной статистики в Польше никогда не было.

В августе того же года сообщалось, что ученые из Университета Кипра совместно с коллегами из Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) обнаружили неизвестный ранее штамм вируса иммунодефицита человека. Новый вариант возбудителя СПИДа нашли у 14 мужчин, сдавших анализы на острове в период с 2017 по 2021 год. Это граждане Кипра, Великобритании, Болгарии и Нигерии от 25 до 75 лет.

В России в декабре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ, которая будет действовать до 2030 года. Согласно этому плану, в течение 10 лет планируется снизить годовой прирост заболеваемости ВИЧ с 76 тыс. человек в 2020 году до 45 тыс. в 2030-м. Также к 2030 году число людей, принимающих антиретровирусную терапию, должно вырасти с 72 до 95%, при этом стоимость терапии должна постепенно снижаться.

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