Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Калифорнии

Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в Калифорнии, недалеко от границы с Мексикой, следует из данных сайта геологической службы США (USGS).

Толчки были зарегистрированы в 7:43 по UTC (10:43 мск) рядом с городом Эль Сентро. Как отмечается, очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 км.

Также спустя час землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Чили. Его отголоски дошли до Боливии. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее, 26 ноября, сообщалось о землетрясении магнитудой 5,0 у берегов острова Тайвань. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 142 км от города Цзилун.