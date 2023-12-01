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Гендиректором Большого театра на 5 лет назначили дирижера Валерия Гергиева

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщается на сайте правительства России.

Уточняется, что экс-руководитель Большого театра Владимир Урин освобожден от должности по собственному желанию.

«Валерий Гергиев — всемирно известный дирижер. С 1996 года — бессменный художественный руководитель — директор государственного академического Мариинского театра», — говорится в сообщении.

Кроме того, новый гендиректор Большого театра с 2011 года возглавляет оргкомитет Международного конкурса имени П.И. Чайковского. По его инициативе возрождено Всероссийское хоровое общество, на базе которого был создан Детский хор России, выступавший на крупнейших площадках страны.

Гергиев отмечен тремя государственными премиями Российской Федерации, званиями народного артиста России, заслуженного деятеля искусств и Героя Труда, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также орденом Александра Невского, сообщили в правительстве.

Гергиев в свою очередь заявил, что стать новым гендиректором Большого театра является для него огромной ответственностью. Он также выразил надежду на то, что ближайшие театральные сезоны и годы будут успешными.

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1 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Большой и Мариинский театры не будут объединены и продолжат работать как самостоятельные учреждения.

15 ноября «Известия» со ссылкой на собственные источники первыми сообщили, что Гергиев возглавит Большой театр. По имеющейся информации, переговоры о кадровых изменениях шли 1,5 года. При этом сам Гергиев, отвечая 18 ноября на вопрос о возможном назначении на должность гендиректора театра, ответил следующим образом: «Я возглавляю Мариинский театр. Точка».

Народный артист России Николай Цискаридзе, комментируя эти сообщения, пожелал, чтобы это произошло как можно быстрее. Цискаридзе назвал Гергиева гением.

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