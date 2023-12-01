Карта спецоперации на Украине 1 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 декабря можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки ПВО РФ сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области и вертолет Ми-8 в Херсонской области.

Также на донецком направлении отражено шесть украинских атак, ВСУ потеряли до 300 человек убитыми и ранеными, на запорожском направлении потери ВСУ составили до 30 человек.

На купянском направлении нанесены удары по скоплениям ВСУ, потери противника — до 35 человек, два танка, три пикапа, на херсонском направлении потери противника составили до 105 человек.

Кроме того, российские войска в ходе спецоперации поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.