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Шойгу: Украина за время контрнаступления потеряла более 125 тыс. человек

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 декабря сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода своего контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек в живой силе и свыше 16 тыс. единиц вооружения.

Во время селективного совещания в военном ведомстве он отметил, что изменить ситуацию на фронте в пользу киевского режима не смогли ни тотальная мобилизация на Украине, ни поставки западного вооружения, ни задействование стратегических резервов. Более того, предпринятые шаги только увеличили потери Киева.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения», — заявил министр.

Тем временем, по его словам, российские военные занимают более выгодное положение, действуя активно и грамотно.

«Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», — рассказал он о планах Вооруженных сил (ВС) РФ.

Шойгу добавил, что за октябрь в ходе боев особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

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Ранее, 21 ноября, министр обороны РФ сообщил, что ВСУ только за три недели ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники. Украинские военные, осознавая бессмысленность попыток прорыва обороны ВС РФ, массово сдаются в плен, отметил Шойгу.

13 ноября издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что, по оценке Вашингтона, потери ВСУ в ходе конфликта с Россией составляют 190 тыс. убитых и раненых. До этого, 8 ноября, газета The New York Times написала, что на Украине стремятся привлечь всё большее число женщин в армию страны, что говорит об огромных потерях среди военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери. Кроме того, российский лидер отметил, что ВС РФ продолжают улучшать свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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