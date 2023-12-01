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ВС России отбили шесть атак украинских войск на донецком направлении

Минобороны: военные РФ отбили шесть атак ВСУ, потери противника — до 300 солдат
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военнослужащие отразили шесть атак украинских войск на донецком направлении. Об этом 1 декабря сообщили в Минобороны.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в районах населенных пунктов Константиновка, Дылеевка, Георгиевка Донецкой Народной Республики», — проинформировали в ведомстве.

Противник потерял до 300 солдат убитыми и ранеными. Из вооружения ВСУ потеряли четыре пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу танковых подразделений ВС РФ, функционирующих на переднем крае южнодонецкого направления, уничтожая опорные пункты ВСУ. В день у танковых экипажей на этом направлении бывает по пять выездов, передает военкор, и все — с поражением целей.

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