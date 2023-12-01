Как пригласить иностранца в Россию в 2023 году — документы, виды приглашений

Чтобы иностранец мог получить визу и беспрепятственно въехать в Россию, ему необходимо приглашение, которое оформляется принимающей стороной. О том, как это сделать и какие документы для этого потребуются, читайте в материале «Известий».

Что такое приглашение для иностранца в 2023 году

Пригласительное письмо — это документ, дающий государству основание для выдачи визы иностранцу или лицу без гражданства. Он нужен тем, кто планирует навестить семью и друзей, учиться, работать, путешествовать или участвовать в общественных мероприятиях. Вид приглашения будет зависеть от типа визы, но все они равнозначны.

В документе содержится информация об иностранном лице и о том, кто его приглашает. В нем указывают:

ФИО, пол, дату и место рождения иностранца;

номер и срок действия документа, удостоверяющего личность иностранца;

цель поездки и предполагаемый срок пребывания в России;

города, которые иностранец планирует посетить;

ФИО приглашающего, адрес его прописки и фактический адрес или наименование организации, отправившей приглашение;

номер приглашения, дата его выдачи, срок действия.

Приглашение делается в двух форматах: бумажном и электронном. В первом случае его выдают в Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД на специальном бланке. Такой вид документа считается оригиналом, его выдают в тех случаях, когда оформление электронного приглашения невозможно.

Наиболее распространенная форма приглашения — электронная. Она имеет такую же юридическую силу, как и бланк МВД. Такой документ иностранный гость получает по электронной почте и распечатывает, чтобы приложить к другим бумагам, необходимым для оформления визы. Вся нужная информация зашифрована в штрихкоде. Работники консульства отсканируют его и получат доступ к базе данных.

Кто может оформить приглашение для иностранца в 2023 году

Приглашение для иностранца могут оформить как физические, так и юридические лица. К ним относятся:

российские граждане с постоянным местом жительства, в том числе индивидуальные предприниматели;

иностранцы, постоянно проживающие в России;

высококвалифицированные специалисты, работающие в РФ, но приглашение действует только для членов семьи (детей, супругов, родителей, супругов детей и родителей, бабушек, дедушек, внуков);

юридические лица, зарегистрированные в России и стоящие на учете в ГУВМ МВД;

российские юридические лица и филиалы зарубежных компаний, имеющие аккредитацию в России;

образовательные, здравоохранительные и научно-исследовательские организации с государственной аккредитацией;

спортивные и некоммерческие организации в случае приглашения высококвалифицированных специалистов.

Виды приглашений для иностранцев в 2023 году

Приглашения для иностранцев бывают разных видов. Цель визита, указанная в этом документе должна совпадать с типом визы, поэтому этот вопрос следует уточнить заранее.

Частное приглашение для гостей из других государств могут оформить граждане РФ и иностранцы с видом на жительство. Чаще всего это родственники или друзья приглашенного. На время поездки принимающая сторона берет на себя ответственность за пребывание человека на территории страны. По такому приглашению выдается одноразовая или двукратная виза на срок от трех месяцев до полугода.

Учебные приглашения для студентов из других стран оформляет руководство образовательных учреждений. По ним иностранец получит визу на срок до года, которую потом можно продлить на весь период обучения. Чаще всего вуз сам готовит документы для приглашения, а студент только присылает копию своего паспорта и заполняет анкету.

Рабочее приглашение дает возможность получить визу, по которой иностранец может находиться в России на протяжении срока действия трудового договора, но не более трех лет. Его оформляет компания, заинтересованная в иностранном сотруднике. Для этого организация должна быть аккредитована ГУВМ МВД.

Деловое приглашение необходимо для визита в Россию по бизнес вопросам. Его оформлением занимается организация, которая инициировала поездку. По этому документу выдается виза сроком действия от 30 дней до 1 года, однако иностранец может находиться в стране только 90 дней в каждые полгода.

Туристическое приглашение дает возможность получить визу на срок до трех месяцев. Его оформляет туроператор, если путешественник едет в составе организованной группы. Для одиночных поездок достаточно забронировать российский отель.

Гуманитарное приглашение нужно иностранцам, которые планируют участвовать в спортивных, общественных и научных мероприятиях. Его должны оформить российские организаторы события. С визой, полученной по такому приглашению, можно находиться в стране не более 90 дней каждые полгода.

Как пригласить иностранца в Россию в 2023 году

Оформить приглашение для иностранца можно при личном обращении в региональное отделение МВД по вопросам миграции или онлайн на портале «Госуслуги».

Для этого необходимо собрать пакет документов, состоящий из паспорта заявителя и копии документа, удостоверяющего личность иностранца, ходатайства о выдаче приглашения в Россию, гарантийного письма принимающей стороны о принятии обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению гостя, документов, подтверждающих возможность заявителя выполнить эти обязательства.

Если приглашение оформляет законный представитель иностранца, ему нужен документ, подтверждающий эти полномочия.

После подачи документов потребуется заплатить госпошлину в размере 800 рублей. Квитанция об оплате скорее всего не потребуется, но ее лучше иметь при себе. Если все бумаги примут, приглашение будет готово в течение несколько рабочих дней. При оформлении приглашения на «Госуслугах» через некоторое время потребуется принести в отделение МВД оригиналы некоторых документов.

При составлении ходатайства важно писать разборчиво, не делать помарок и ошибок, не использовать аббревиатуры, кроме официальных и другие сокращения. Фамилия и имя иностранца должны совпадать с теми, которые указаны в его паспорте.

Стоит обратить внимание и на пункт «Место получения визы». В нем указывается город и страна, в котором гость будет подавать заявление на визу. Лучше выбирать ближайшее к месту жительства иностранца консульское учреждение, так как приглашение отправят только туда, в другом месте подать документы не получится.

Еще одна важная деталь — срок действия паспорта иностранца. Если он истекает менее чем через полгода с момента приезда в Россию, в выдаче приглашения, скорее всего, откажут.

Иностранцу, получившему приглашение, нужно прийти с ним в консульский отдел или визовый центр. Ему также понадобятся загранпаспорт, полис медицинского страхования, анкета для визы, фотография и квитанция об уплате консульского сбора. Визу выдадут в том же учреждении, в которое гость обращался.

Приглашение иностранца в Россию в 2023 году — сроки

Приглашение будет готовиться от 10 до 30 дней в зависимости от целей визита. Быстрее всего оформляются туристические приглашения, на это уходит около двух дней. Также стоит учитывать графики работы учреждений в России и стране гостя.

Документы для оформления визы лучше всего начинать собирать за два месяца до поездки. Это оптимальный срок на случай, если потребуется что-то переоформить или получить недостающие бумаги. Билеты на самолет стоит покупать уже с готовым приглашением на руках. Тогда же можно подавать документы в консульство.

Приглашение для иностранца в 2023 году — причины отказа

Причин для отказа в выдаче приглашения может быть много. Например, из-за исчерпания квоты на въезд в страну. Чаще всего выделяют следующие проблемы:

ошибки в документах, опечатки, помарки, неполный пакет документов;

не уплачена госпошлина;

истекший срок действия удостоверения личности иностранца;

предоставление ложных сведений или поддельных документов;

запрет на въезд иностранца в Россию.

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