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Премьера спектакля Сукачёва «САШАШИШИН» прошла при полном аншлаге

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Премьера спектакля российского рок-музыканта и режиссера Гарика Сукачёва «САШАШИШИН» в московском театре «Современник» 1 декабря прошла при полной посадке зрителей. Следующие показы постановки запланированы в декабре, январе и в феврале.

В частности, жители и гости столицы смогут увидеть спектакль 22 и 23 декабря на основной сцене «Современника». В январе постановку покажут 10, 11 и 12 числа.

В основу пьесы лег роман Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». Авторами спектакля стал Гарик Сукачёв, а впроцессе адаптации текста романа в театральный спектакль принимала участие и сама Николаенко.

Главный герой истории — Саша Шишин является аутистом. Он живет со своей властной матерью, влюблен в соседскую девочку Таню и испытывает ненависть к своему однокласснику Бобрыкину. В романе практически нет диалогов, поэтому перенести его на сцену было сложной задачей.

В премьерном показе Шишина сыграли Дмитрий Смолев и Василий Мищенко, маму героя – Елена Козина, Таню – Дарья Белоусова, а Бобрыкина — Николай Клямчук.

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Ранее в этот день музыкант Сергей Галанин, побывавший на премьере, отметил, что прекрасно понимает, сколько сил Сукачёв вложил в постановку. А актер Иван Охлобыстин, в свою очередь, подчеркнул, что очарован спектаклем.

Генеральная репетиция перед премьерой состоялась 23 ноября. Тогда Сукачёв отметил, что новая постановка — это спектакль о любви, доброте и преданности, который заставит и погрустить, и улыбнуться.

Сценарий спектакля описывает детство, зрелость и старость главного героя. В постановке его играют два актера и кукла.

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