Bild указала на проблемы с топливным снабжением ВСУ из-за польских перевозчиков

Блокада границы между Польшей и Украиной польскими перевозчикам затронула поставки топлива в украинские вооруженные силы. Об этом в пятницу, 1 декабря, газете Bild сообщил представитель МИД Украины.

По его словам, блокада пограничных переходов «затрагивает практически все группы товаров, в том числе топливо, которое имеет жизненно важное значение для защиты нашей страны». При этом газета сообщила, что польские дальнобойщики пообещали пропускать военный транспорт, следующий на Украину.

Bild также напомнила, что польские водители уже более трех недель блокируют своими грузовиками пункты пересечения границы с Украиной. Грузовое движение затруднено на расстояние до 35 км, в обоих направлениях застряло 3 тыс. грузовиков, по данным газеты, в результате блокады погибли два человека.

Ранее, 28 ноября, власти Польши призвали Украину срочно выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Водители призывают исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины в ЕС без груза, как минимум на двух пограничных переходах — Зосин — Устилуг и Нижанковичи — Мальховице.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.