Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила, что Украина перестала интересовать западные СМИ
Происшествия
Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 кв. м
Общество
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Культура
Гергиев назвал огромной ответственностью должность гендиректора Большого театра
Культура
Голикова опровергла объединение Большого и Мариинского театров
Спорт
Вратарь «Питтсбурга» забросил шайбу в матче НХЛ
Мир
Финляндия первой в ЕС запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций
Общество
Суд обязал «Уральские авиалинии» отказаться от навязывания платных услуг
Мир
Около 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из Газы
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить влияние достижений технологий на безопасность РФ
Экономика
В ФАС рассказали о последствиях ограничения наценки на яйца на уровне не более 5%
Спорт
Пятая и шестая ракетки России поженились
Мир
Лавров заявил об отсутствии сигналов от Киева к урегулированию конфликта
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам

Bild указала на проблемы с топливным снабжением ВСУ из-за польских перевозчиков

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блокада границы между Польшей и Украиной польскими перевозчикам затронула поставки топлива в украинские вооруженные силы. Об этом в пятницу, 1 декабря, газете Bild сообщил представитель МИД Украины.

По его словам, блокада пограничных переходов «затрагивает практически все группы товаров, в том числе топливо, которое имеет жизненно важное значение для защиты нашей страны». При этом газета сообщила, что польские дальнобойщики пообещали пропускать военный транспорт, следующий на Украину.

Bild также напомнила, что польские водители уже более трех недель блокируют своими грузовиками пункты пересечения границы с Украиной. Грузовое движение затруднено на расстояние до 35 км, в обоих направлениях застряло 3 тыс. грузовиков, по данным газеты, в результате блокады погибли два человека.

Неравный дальнобой: в Польше грозят полностью заблокировать КПП с Украиной
Сколько на границе скопилось машин и чего требуют грузоперевозчики

Ранее, 28 ноября, власти Польши призвали Украину срочно выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Водители призывают исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины в ЕС без груза, как минимум на двух пограничных переходах — Зосин — Устилуг и Нижанковичи — Мальховице.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023