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В ФРГ минимум 45 компаний перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Stern: минимум 45 компаний перейдут с февраля на четырехдневный рабочий график
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Фото: Global Look Press/Ingram Images/Wosunan Photostory
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В Германии минимум 45 предприятий и организаций зарегистрировались на участие в новом проекте, который предусматривает работу в четырехдневном формате. Об этом 1 декабря пишет издание Stern.

«С февраля компании должны опробовать четырехдневную рабочую неделю в течение шести месяцев — в соответствии с моделью производительности в 100% за 80% времени при оплате в 100%», — уточняется в материале.

Как указано, в течение реализации проекта компании смогут консультироваться с экспертами, изучать новые методики и обмениваться идеями с другими участвующими работодателями. Отмечается, что ответственность за научную оценку несет Вестфальский университет имени Вильгельма в Мюнстере.

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Еще в сентябре агентство R&D сообщало, что в Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю. Отмечалось, что рабочий график каждая компания определит себе сама. Также было указано, что первые результаты эксперимента ожидаются в мае 2024 года, а целью тестирования является повышение уровня жизни и отдыха работников.

В августе лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал «Известиям», что депутаты этой фракции в Госдуме предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. По его словам, инициатива позволит создать баланс между карьерой и семейной жизнью. Он отметил, что предлагается сохранить зарплату членам многодетных семей на уровне сотрудников, которые работают по пять дней в неделю.

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