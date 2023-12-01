Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила, что Украина перестала интересовать западные СМИ
Происшествия
Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 кв. м
Общество
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Культура
Гергиев назвал огромной ответственностью должность гендиректора Большого театра
Культура
Голикова опровергла объединение Большого и Мариинского театров
Спорт
Вратарь «Питтсбурга» забросил шайбу в матче НХЛ
Мир
Финляндия первой в ЕС запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций
Общество
Суд обязал «Уральские авиалинии» отказаться от навязывания платных услуг
Мир
Около 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из Газы
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить влияние достижений технологий на безопасность РФ
Экономика
В ФАС рассказали о последствиях ограничения наценки на яйца на уровне не более 5%
Спорт
Пятая и шестая ракетки России поженились
Мир
Лавров заявил об отсутствии сигналов от Киева к урегулированию конфликта
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам

Путин 4 декабря примет верительные грамоты у послов 21 иностранного государства

0
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 4 декабря примет верительные грамоты у вновь прибывших послов 21 иностранного государства. Об этом 1 декабря сообщил Telegram-канал Кремля.

«Церемония традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца», — говорится в сообщении.

Как уточняется, верительные грамоты получат представители Греции, Великобритании, Австралии, Мавритании, Швеции, Словении, Сингапура, Казахстана, Мали, Республики Корея, Бурунди, Эфиопии, Гамбии, Пакистана, Алжира, Турции, Доминиканской Республики, Люксембурга, Кувейта, Германии и Туркмении.

Разговор с президентом: когда пройдет прямая линия с Путиным
Российский лидер выступит перед публикой 14 декабря

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин 14 декабря подведет итоги прошедшего года во время прямой линии с россиянами, которая будет объединена с итоговой пресс-конференцией. На вопрос журналистов о том, сколько по времени будет продолжаться встреча с главой государства, Песков указал, что прямая линия не имеет четкого хронометража, но это «всегда весьма продолжительное мероприятие».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023