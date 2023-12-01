Путин 4 декабря примет верительные грамоты у послов 21 иностранного государства

Президент России Владимир Путин 4 декабря примет верительные грамоты у вновь прибывших послов 21 иностранного государства. Об этом 1 декабря сообщил Telegram-канал Кремля.

«Церемония традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца», — говорится в сообщении.

Как уточняется, верительные грамоты получат представители Греции, Великобритании, Австралии, Мавритании, Швеции, Словении, Сингапура, Казахстана, Мали, Республики Корея, Бурунди, Эфиопии, Гамбии, Пакистана, Алжира, Турции, Доминиканской Республики, Люксембурга, Кувейта, Германии и Туркмении.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин 14 декабря подведет итоги прошедшего года во время прямой линии с россиянами, которая будет объединена с итоговой пресс-конференцией. На вопрос журналистов о том, сколько по времени будет продолжаться встреча с главой государства, Песков указал, что прямая линия не имеет четкого хронометража, но это «всегда весьма продолжительное мероприятие».