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На ВДНХ открылся кинотеатр с платформой-трансформером и цилиндрическим экраном

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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
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На ВДНХ открылся обновленный кинотеатр «Круговая кинопанорама» с поворотной платформой-трансформером и цилиндрическим экраном высотой 10 метров. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Для «Круговой кинопанорамы» на ВДНХ была разработана уникальная технология. Это первый в мире кинотеатр подобного типа, где можно воспроизводить как современные фильмы, так и старые картины, которые проецируют на экраны 11 отреставрированных аппаратов. Гости выставки вновь могут присоединиться к кинопутешествиям по территории нашей страны», — рассказала Сергунина.

Картины транслируют на экран с проекцией 360 градусов, создавая эффект полного погружения.

В кинотеатре предлагают посмотреть такие фильмы, как «Возьмите нас с собой, туристы!» (1966), «В дорогу, в дорогу» (1969) и «Волга — русская река» (1984). Кроме того, несколько дней в неделю там будут показывать цифровой фильм 2023 года, посвященный уникальной природе и заповедным уголкам России.

Продолжительность всех сеансов — 50 минут. Зал вмещает 80 человек.

Кинотеатр «Круговая кинопанорама» был открыт в апреле 1959 года. Кинозал был оборудован проекторами, расположенными по кругу экранами и системой объемного звука с девятью каналами. Здесь демонстрировали фильмы продолжительностью 20 минут.

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