Идеальный директор

Перемены в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ), о которых первыми сообщили «Известия», официально подтверждены. 30 ноября гендиректор Владимир Урин покинул свой пост. На эту должность назначили дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.

Время подводить итоги десятилетнего руководства Урина. В контексте 248-летней истории Большого театра это немного, но для нашего турбулентного времени очень немало.

Весной 2013-го Владимир Урин, в то время гендиректор Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, дал мне интервью и на вопрос о скором назначении в Большой театр (слухи уже ходили), ответил, что, если бы лет 15 назад это предложили, он бы поразмышлял. Но сейчас откажется — у него прекрасное дело, хотелось бы и дальше им заниматься.

Спустя три месяца мой собеседник возглавил Большой. Как пояснил позже один из его коллег, со стороны учредителя это было не предложение — поручение, от которого нельзя было отказаться. Театр тогда сотрясали скандалы: нападение на худрука балета, арест обвиненного в заказе этого деяния первого солиста, раскол в труппе, большая часть которой считала солиста невиновным и переизбрала его председателем профсоюза ГАБТа.

Параллельно развивалось противостояние одного из балетных премьеров и гендиректора театра. Стороны выступали с публичными обвинениями, и непродление контракта с премьером лишь усилило градус конфликта. Сам по себе театральный процесс был налажен, но эмоциональная взвинченность коллектива не гарантировала ему стабильности. По сути, Урина, опытнейшего и авторитетного руководителя, призвали в качестве кризис-менеджера. Вернуть бурлящий организм в нормальное рабочее состояние было непросто, но он справился.

С его приходом трения в Большом театре на обозрение не выходили, а в одном из немногих вынесенных разногласий симпатии наблюдателей оказались на стороне гендиректора. Он уволил молодого оперного солиста, который личные гастроли предпочел спектаклю в ГАБТе. Для знакомых с убеждениями Владимира Георгиевича — поступок закономерный. Он успешно строил репертуарный театр с собственными оригинальными спектаклями и сильной домашней труппой, стоящей на страже интересов родного зрителя, но учитывающей и общемировые тенденции.

Основополагающую для русского искусства практику театра-дома гендиректор избирательно сочетал с европейским театром-проектом. В этом режиме шла небольшая часть постановок, в основном совместных. Главной же экспериментальной площадкой стал вернувшийся под крыло Большого Камерный музыкальный театр: усилиями главы ГАБТа театральная империя расширила границы. Символично, что с труппой Владимир Георгиевич попрощался на этой новой территории. Театр отыграл финальную премьеру 2023 года — «Сын мандарина» и «Соловей», яркое и захватывающее зрелище. «Это был театр!» — подытожил гендиректор.

Он твердой рукой вел коллектив через пандемийную, а затем геополитическую турбулентность. В период изоляции театр развернул беспрецедентную онлайн-кампанию с бесплатным показом опер и балетов золотого фонда. Когда зрители вернулись, не отменил ни одного спектакля и образцово обеспечивал безопасность публики и артистов.

С началом специальной военной операции Большой первым из театров страны включился в «Открытую сцену», серию благотворительных акций для семей военнослужащих и жителей Донбасса, а для коллег из театров Мариуполя, Донецка и Луганска открыл запасники, щедро поделившись костюмами и реквизитом.

Можно долго перечислять заслуги Владимира Урина. Здесь и коллективный трудовой договор, обеспечивший права артистов и сотрудников вплоть до мелочей (они, например, получили право отказаться от работы, если температура в помещении ниже 19 градусов), и оптимизация деятельности попечительского совета, и Пушкинская карта, действующая в том числе на дефицитном «Щелкунчике».

За ажиотаж вокруг него гендиректора не упрекнул только ленивый, но не всякое лыко в строку. Буря у касс во многом иррациональное явление, достойное анализа психологов и психотерапевтов, и следующее декабрьское бдение стоит провести под их контролем. Что касается обслуживания особо востребованных спектаклей, то система, предложенная директорской командой, работает. Сама в этом убеждалась, приходя в финале зимней эпопеи в кассы и спокойно покупая билеты.

Свои заслуги гендиректор на словах оценивал скромно. В очередной беседе с «Известиями» сказал, что настоящий театральный директор — это обслуживающий персонал для музыкального руководителя и руководителя балета, а его главная задача — сделать всё, чтобы их работа по выпуску спектаклей и прокату текущего репертуара была комфортной. Тем не менее на его рабочем столе стояла принесенная из МАМТа табличка: «Я незаменимый, берегите меня». Вроде бы хохма с прицелом на реакцию посетителя, но долю правды в шутке никто не отменял. Что бы ни говорил Владимир Георгиевич, решающее слово не только в делах административных, но и художественных всегда оставалось за ним. В театре должен быть один хозяин, и он им был.

Знаковой премьерой последних дней его правления стала опера «Адриенна Лекуврер», поставленная в лучших традициях исторической сцены. Великолепные костюмы, масштабные страсти, трагический финал. «Что останется от меня? Лишь воспоминания», — говорит героиня. У великих воспоминаний есть особенное свойство — они порой живее реальности. Владимир Урин попрощался с ГАБТом на высокой ноте: преподнес зрителям и коллегам спектакль, посвященный театру и людям театра, к лучшим из которых он, бесспорно, принадлежит.

Автор — доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского

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