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Захарова заявила, что Украина перестала интересовать западные СМИ

Захарова: Украина больше не интересует западные СМИ
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Украина больше не интересует западные СМИ даже в виде антироссийских провокаций, заявила 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Тему выключили. Но мы [президента Украины Владимира] Зеленского не оставим. В покое», — добавила Захарова.

Она также обратила внимание на то, что пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье длилась почти 1,5 часа.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Антон Золотницкий сообщил, что пресс-конференция Лаврова в Скопье вызвала ажиотаж. По его словам, большое количество журналистов прибыло в зал для пресс-конференции еще до ее начала, некоторые из сотрудников СМИ даже вступили в перепалки с организаторами.

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1 декабря Зеленский заявил в интервью Associated Press, что наступление зимы ознаменовало переход к новой фазе в конфликте с Россией. При этом он признал, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке переключила на себя фокус глобальной общественности. За день до этого украинский лидер выразил аналогичную мысль в интервью Kyodo, в частности, он сообщил, что ситуация на Украине «выпала из фокуса внимания мировой общественности» из-за ситуации в секторе Газа.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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