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В Российском научном фонде рассказали о расширении сотрудничества с Индией и Китаем

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Российскому научному фонду (РНФ) из-за внешнеполитической ситуации пришлось переориентироваться с Запада на Восток, рассказал председатель экспертного совета организации по научным проектам Александр Макаров.

«До 2022 года у РНФ была линейка из 10 международных конкурсов с ведущими европейскими странами и фондами, сейчас семь приостановили и вышли», — сказал он, выступая в рамках III Конгресса молодых ученых в «Сириусе».

По его словам, наука — это так называемая лаборатория без стен. «То, что делается в науке, принадлежит всем: обмен материалами, инструментами — это стандартная практика», — отметил Макаров.

Международное сотрудничество, считает он, необходимо, «потому что ни в одной отдельно взятой стране невозможно все организовать, невозможно все научные вопросы решить».

Представитель РНФ добавил, что несмотря на решение европейских и американских властей прекратить взаимодействовать с российскими фондами и институтами, международное научное сотрудничество не прекратилось.

Так, особое значение для России имеет сотрудничество с Китаем: страны запустили совместные образовательные программы и организовали конкурсы, подчеркнул Макаров. Благодаря связям с КНР российские ученые могут публиковаться в журналах с высоким импакт-фактором (то есть с высокой цитируемостью).

В 2023 году Российский научный фонд стал участником многосторонней программы East Asia Science and Innovation Area Joint Research Program, в которой участвует 17 стран. Это позволит РНФ в будущем поддержать трехсторонние проекты, в которых помимо России участвуют коллективы из Таиланда, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Филиппин и других государств.

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