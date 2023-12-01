МЧС: в Москве загорелся рынок «Садовод», проводится эвакуация

Из-за пожара на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы проводится эвакуация людей, сообщило 1 декабря МЧС России в Telegram-канале.

Как отмечается, горят товары в смежных трехуровневых контейнерах.

Сигнал о возгорании на крупнейшем рынке столицы поступил в 11:58 мск. Спасатели МЧС России эвакуировали 350 человек. Площадь пожара составляет 350 кв. м.

К тушению огня привлечено более 170 человек и 48 единиц техники МЧС России.

По информации «Известий», один человек пострадал.

Ранее в этот день также сообщалось о пожаре на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. Он полностью ликвидирован. В пресс-службе главного управления МЧС России по региону добавили, что пострадавших в результате инцидента не было. Возгорание достигало площади в 4 тыс. кв. м. Пожару был присвоен третий ранг сложности.