Вратарь «Питтсбурга» забросил шайбу в матче НХЛ

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри оформил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» 30 ноября.

Джерри забросил шайбу на 59-й минуте, когда хозяева площадки сняли вратаря Андрея Василевского и играли вшестером с пустыми воротами. Голкипер установил окончательный счет в матче — 4:2 в пользу «Питтсбурга».

Канадский хоккеист стал 14-м вратарем в истории НХЛ, оформившим собственный гол, и девятым, кто забросил шайбу самостоятельно и не был записан автором из-за автогола. Всего в НХЛ было 17 голов, оформленных вратарями.

Ранее, 24 ноября, российский хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал шесть очков в матче против «Каролина Харрикейнз» и был признан первой звездой дня.