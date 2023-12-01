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Переход между станциями «Севастопольская» и «Каховская» в Москве готов на 70%

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Строительство подземного перехода, расположенного под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховка, завершается в районе Зюзино. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил в пятницу, 1 декабря.

По его словам, подземный переход протяженностью около 100 м обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями «Каховская» БКЛ и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, передает НСН.

«Строительная готовность объекта оценивается в 70%», — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время специалисты завершают отделочные работы и ведут монтаж инженерных систем, передает RT.

Заммэра отметил, что в новый переход можно будет спуститься по лестнице со стороны западного вестибюля или подняться по лестнице с платформы станции «Каховская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро через зону кассового зала, сообщает телеканал «360».

Внутренняя отделка подземного перехода выполнена в серо-белой цветовой гамме и сочетается со стилистикой западного вестибюля станции «Каховская». Пол облицован гранитом, а стены — мрамором. Тактильная и направляющая плитка была использована для комфортного передвижения маломобильных граждан, пишет «Москва 24».

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в рамках проверки оценено качество отделки объекта, а также проведено тестирование смонтированных инженерных систем, сообщается на сайте aif.ru.

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Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что второй этап благоустройства набережной Марка Шагала завершен.

Мэр рассказал, что строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную и сформировали прогулочные дорожки, вдоль которых установили скамейки и обустроили места для отдыха.

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