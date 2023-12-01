Липчанка потратила 9 тыс. рублей из забытого в кафе кошелька

Жительницу Липецка задержали по подозрению в краже кошелька с деньгами. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Кошелек с 31,5 тыс. рублей липчанка обнаружила на стуле в кафе и отправилась тратить деньги, пишет LipetskMedia. Владелица кошелька, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.

До задержания 32-летняя злоумышленница успела потратить более 9 тыс. рублей. Она заявила полицейским, что даже не предполагала, что нарушает закон. Остальные деньги изъяли и отдали потерпевшей, отмечает GOROD48.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до пяти лет тюремного заключения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в ноябре сообщалось, что подростка из Ярославля подозревают в краже ювелирных украшений у знакомой. Общая сумма ущерба составила 3,5 млн рублей.