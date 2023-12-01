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Финляндия первой в ЕС запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Roni Rekomaa
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Министерство иностранных дел Финляндии запустило первый в Евросоюзе (ЕС) онлайн-курс для бизнеса и органов власти по соблюдению антироссийских санкций, признавая, что рестрикции «беспрецедентно обширны» и в практической реализации проблемны для многих. Об этом сообщается на сайте финского правительства в пятницу, 1 декабря.

«Санкции, введенные ЕС в отношении России, беспрецедентно обширны, что создает проблемы для многих участников практической реализации санкций. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы санкции могли применяться правильно как в компаниях, так и в органах власти. Я надеюсь, что базовый санкционный курс поможет субъектам правильно применять санкции», — отметила глава финского МИДа Элина Валтонен, чьи слова приводятся на сайте.

Отмечается, что обучение охватывает основы санкций и их соблюдения. Многие базовые вопросы, такие как концепции активов и финансовых ресурсов, замораживание активов и принципы запретов на экспорт и импорт, повторяются в различных санкционных системах.

В ходе тренинга правила, связанные с обширными российскими санкциями, рассматриваются на конкретных примерах. В тренинге есть свой раздел по выявлению уклонений от санкций и практические инструкции по проведению комплексной проверки как в компаниях, так и в органах власти.

Базовый курс по санкциям на финском языке может на обучающей платформе eOppiva, добавляется в сообщении.

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Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не сомневаются в сохранении антироссийских западных санкций на долгие годы и исходят из этого, выстраивая свою политику,

Между тем 25 ноября некоторые страны — члены Евросоюза (ЕС) выступили за смягчение инициатив Брюсселя по санкциям в отношении РФ. По данным агентства, исполнительный орган блока предложил запретить импортерам перепродавать так называемые высокоприоритетные товары России. Кроме того, компаниям было предложено вносить на целевой депозитный счет конкретную сумму, минимум половину из которой переведут в целевой фонд Украины в случае нарушения санкций фирмой.

Реагируя на эти предложения, дипломаты выразили сомнения в их законности и целесообразности запроса таких положений от импортеров. По их мнению, дополнительные требования могут сделать европейские компании менее конкурентоспособными.

За день до этого СМИ сообщали, что Западу требуется отменить введенные ограничения, чтобы достичь мира в украинском конфликте. Также отмечалось, что веденные против РФ ограничительные меры так и не смогли остановить рост внешней торговли страны.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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