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Порошенко заявил, что его не пустили в США и Польшу по указанию офиса Зеленского

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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что пограничники по указанию офиса действующего президента страны Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу. Об этом он написал 1 декабря в Telegram-канале.

По его словам, разрешение на выезд было подписано спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком.

«Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента», — указал экс-глава Украины.

Он отметил, что у него было запланировано участие в саммите Международного демократического союза в Вашингтоне. Планировалось, что он встретится с членами обеих партий конгресса и добьется усиления финансовой и военной помощи Украине. В Варшаве же Порошенко должен был обсудить разблокирование границы польскими перевозчиками.

«Поэтому то, что произошло сегодня на границе, — это не мелкое вредительство. Это антиукраинская диверсия», — заключил бывший президент.

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Ранее, 7 ноября, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник допустил в разговоре с «Известиями», что Зеленский может начать преследования оппонентов в преддверии возможных выборов в 2024 году.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, кроме того, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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