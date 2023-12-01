Назарбаев признал наличие второй жены и двоих сыновей

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые рассказал, что у него есть двое сыновей, которые родились во втором, неофициальном, браке. Об этом говорится в книге его мемуаров «Моя жизнь», которая 1 декабря вышла в свет в издательстве «Фолиант».

В одном из отрывков автобиографии бывший глава государства, которому сейчас 83 года, признается, что сочетался браком по мусульманскому обычаю с женщиной по имени Асель Исабаева, которая родила ему двоих сыновей. Так, в 2005 году у него родился сын Тауман, а в 2008 году — сын Байкен. Известно, что с Исабаевой экс-президент познакомился во время своей поездки в город Талдыкорган на юго-востоке Казахстана.

В книге Назарбаев отмечает, что своей законной супруге Саре, на которой он женат с 1962 года, он рассказал о наличии второй жены сразу же после рождения первого сына. Отмечается, что она «отнеслась к ситуации с пониманием». В семье Нурсултана и Сары Назарбаевых есть три дочери: Дарига, Динара и Алия, а также шестеро внуков. О наличии двух сыновей у первого президента Казахстана, находившегося во главе государства с 16 декабря 1991 по 20 марта 2019 года, до этого не сообщалось.

В книге мемуаров Назарбаева рассказывается о жизненном пути самого политика, описываются крах СССР, становление независимого Казахстана, мировые события и роль Назарбаева в них, вспоминаются те, с кем ему довелось пересечься на политической арене. Первый президент республики дает оценку историческим изменениям.

Он описывает свои личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким лидером Реджепом Эрдоганом, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, экс-премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, бывшим лидером Франции Жаком Шираком, экс-президентом Италии Сильвио Берлускони, бывшими канцлерами ФРГ Герхардом Шредером и Ангелой Мерколь и многими другими.