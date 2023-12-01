Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила, что Украина перестала интересовать западные СМИ
Происшествия
Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 кв. м
Общество
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Культура
Гергиев назвал огромной ответственностью должность гендиректора Большого театра
Культура
Голикова опровергла объединение Большого и Мариинского театров
Спорт
Вратарь «Питтсбурга» забросил шайбу в матче НХЛ
Мир
Финляндия первой в ЕС запустила онлайн-курс по соблюдению антироссийских санкций
Общество
Суд обязал «Уральские авиалинии» отказаться от навязывания платных услуг
Мир
Около 200 человек из российского списка ожидают эвакуацию из Газы
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить влияние достижений технологий на безопасность РФ
Экономика
В ФАС рассказали о последствиях ограничения наценки на яйца на уровне не более 5%
Спорт
Пятая и шестая ракетки России поженились
Мир
Лавров заявил об отсутствии сигналов от Киева к урегулированию конфликта
Мир
Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам

Назарбаев признал наличие второй жены и двоих сыновей

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые рассказал, что у него есть двое сыновей, которые родились во втором, неофициальном, браке. Об этом говорится в книге его мемуаров «Моя жизнь», которая 1 декабря вышла в свет в издательстве «Фолиант».

В одном из отрывков автобиографии бывший глава государства, которому сейчас 83 года, признается, что сочетался браком по мусульманскому обычаю с женщиной по имени Асель Исабаева, которая родила ему двоих сыновей. Так, в 2005 году у него родился сын Тауман, а в 2008 году — сын Байкен. Известно, что с Исабаевой экс-президент познакомился во время своей поездки в город Талдыкорган на юго-востоке Казахстана.

В книге Назарбаев отмечает, что своей законной супруге Саре, на которой он женат с 1962 года, он рассказал о наличии второй жены сразу же после рождения первого сына. Отмечается, что она «отнеслась к ситуации с пониманием». В семье Нурсултана и Сары Назарбаевых есть три дочери: Дарига, Динара и Алия, а также шестеро внуков. О наличии двух сыновей у первого президента Казахстана, находившегося во главе государства с 16 декабря 1991 по 20 марта 2019 года, до этого не сообщалось.

Отец и основатель: чем запомнится Казахстану эпоха Нурсултана Назарбаева
Как сын чабана прошел путь от металлурга до главы республики, отставка которого стала неожиданностью

В книге мемуаров Назарбаева рассказывается о жизненном пути самого политика, описываются крах СССР, становление независимого Казахстана, мировые события и роль Назарбаева в них, вспоминаются те, с кем ему довелось пересечься на политической арене. Первый президент республики дает оценку историческим изменениям.

Он описывает свои личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким лидером Реджепом Эрдоганом, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, экс-премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, бывшим лидером Франции Жаком Шираком, экс-президентом Италии Сильвио Берлускони, бывшими канцлерами ФРГ Герхардом Шредером и Ангелой Мерколь и многими другими.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023