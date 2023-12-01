В Москве арестовали адвоката по делу о мошенничестве в особо крупном размере

В Москве под стражу заключен адвокат Геннадий Нефедовский, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил столичный СК в своем Telegram-канале.

В отношении Нефедовского возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, правозащитник Адвокатской палаты города Москвы не позднее сентября 2019 года в ходе встреч с матерью мужчины, отбывающего наказание в одной из колоний Мордовии, склонил последнего передать ему 800 тыс. рублей.

В частности, адвокат уверял женщину, что эти средства будут переданы должностным лицам для улучшения условий содержания осужденного, а также на решение вопроса по его переводу в иное исправительное учреждение и смене режима.

«Защитник заведомо осознавал, что взятые на себя обязательства он выполнять не будет, а денежными средствами распорядится по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Нефедовский признал свою вину. По месту жительства обвиняемого, адвокатского кабинета и в иных местах проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, представляющие интерес для следствия, уточнили в ведомстве.

Ранее, 24 ноября, Дорогомиловский районный суд Москвы отправил в СИЗО до 7 декабря начальника центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексея Белянкина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как следует из баз дел суда, топ-менеджер был арестован еще 2 ноября 2023 года.